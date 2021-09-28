Zona hastalığı ve geçici saç dökülmesi korona döneminde artış gösterdi

Coşkun Birinci, korona virüs döneminde sık karşılaşılan cilt hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Doğru maske ve dezenfektan kullanımının önemine vurgu yapan Uz. Dr. Birinci, korona döneminde geçici saç dökülmeleri ve zona hastalığının arttığını söyledi.

OFM Antalya Hastanesi Coşkun Birinci, korona döneminde cilt hastalıklarında artış yaşandığını söyledi. Bu hastalıkların sık el yıkama, bilinçsiz dezenfektan kullanımı gibi davranışlara bağlı geliştiğini aktaran Uz. Dr. Coşkun Birinci, “Korona döneminde cilt hastalıklarında gözle görülür bir artış var. Cilt hastalığı olan, kimyasala alerjisi olan kişilerin korona döneminde şikâyetleri arttı. Maske ve dezenfektan maddelerinin içeriğinde ne var bilmiyoruz. Maske ve dezenfektanlar kişilerde alerjik etkiye neden olabilir. Kişinin cilt yapısı hastalıklara müsait ise, ciltteki gözenekler kapanıyorsa, alternatif tür hastalıklar varsa dikkat edilmeli. Egzama, Akneiform lezyonları genellikle sık görülen sorunlardır. Maske takmak normalde sorun oluşturmaz ancak cilt hastalığı olan kişilerin fırsat buldukça güvenli ortamlarda maskelerini çıkarıp yüzlerini havalandırmaları önemli. Kişilerin maske, dezenfektan kullanımına çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske ve dezenfektanları gelişigüzel kullanmamalılar. İçeriğine bakmalı, içeriğindeki kimyasalların alerjiye neden olmadığına eminseler kullanmalılar” dedi. Uz. Dr. Birinci, aşırı makyaj ve yağlı krem süren kadınlarda akne çeşitlerinin de sık görüldüğünü, yoğun makyaj kullanımı olduğunda maske kullanılmaması gerektiğini söyledi.

“Dezenfektanlar doğru kullanılmalı”

OFM Antalya Hastanesi Coşkun Birinci, dezenfektan ve cilt temizleme kimyasallarının kişide alerjiye neden olup olmadığının alerji testleri ile belirlenebildiğini söyledi. El dezenfektanlarını doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Uz. Dr. Birinci, “Günde 15-20 defa elinizin dezenfektanla yıkamamalısınız. Alkolle temizlik cildinizi kurutur, cildinizin üst tabakasını alerjiye müsait hale getirir. O yüzden bunları çok sık kullanmamak gerekir. Cildinizde sorun varsa, dermatolojik koruyucu kremler kullanmanızda yarar var. Cildinizde sorun varsa, elinizde egzama varsa, elinizi mümkün olduğu kadar PH'sı normal dezenfektanları kullanmanızı öneririm. Çünkü kullandığınız dezenfektanların asidik olmaması gerekir. Ellerinizi duruma göre 2-3 saatte bir yıkamanız yeterli olacaktır. Çok sık el yıkamak, egzama gibi cilt hastalığı olanların problemini artırır. Dezenfektan kullanırken dozunu iyi ayarlamazsanız, cilt hastalıklarınız varsa, yaşadığınız sıkıntılar artabilir” diye konuştu.

“Zona ve saç dökülmeleri arttı”

Coşkun Birinci, korona döneminde geçici saç dökülmeleri ve zona hastalığının sık yaşandığına dikkat çekti. Saç dökülmelerinin genellikle 2-3 ay sürdüğünü söyleyen Uz. Dr. Birinci, "Korona geçiren bireylerde 2- 3 ay süren saç dökülmeleri oluyor. Korona yüksek ateşle seyreden bir hastalık. Bu hastalık esnasında kılların büyüme hızı duruyor, saç tellerinin kökle bağlantısı kopuyor ve 3-4 hafta sonra birden dökülmeye başlıyor. Bu tamamen stresle ilgili değil, hastalığın seyri ile ilgili. Bu dönemde saç kökleri yerinde durmaktadır. Hastalarımız paniğe kapılmasın, bu saçlar tekrar uzamaya başlayacaktır. Son zamanlarda Zona hastalığında da artış görüyoruz. Korona döneminde saç dökülmesi strese bağlı bir dökülme değil ama zona hastalığı strese bağlı gelişebiliyor” şeklinde konuştu.