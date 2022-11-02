Zonguldaklı hasta, şifayı ALKÜ'de buldu

Zonguldak'tan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gözyaşı kanal tıkanıklığı rahatsızlığı ile gelen 70 yaşındaki Hafize Akpınar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, her iki göze eş zamanlı yapılan DSR operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Sağlık alanında yaptığı önemli çalışmalar ve yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre il ve ilçelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hastaların da tercihi olmaya devam ediyor.

Zonguldak'ta yaşayan 70 yaşındaki Hafize Akpınar, uzun zamandır devam eden sulanma, çapaklanma, akıntı gibi sağlık sorunlarının artması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aslan ile iletişime geçti. Tedavi için Alanya'ya gelen Akpınar'a Doç. Dr. Aslan tarafından yapılan muayene, görüntüleme ve incelemeler sonucunda, her iki gözünde gözyaşı kanal tıkanıklığı tespit edildi. Doç. Dr. Fatih Aslan, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin ile iletişime geçerek Hafize Akpınar'a ameliyat önerdi.

1 saat süren operasyon sonucunda eski sağlığına kavuşan Hafıza Akpınar, hekimlerine, sağlık çalışanlarına ve başhekime verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Akpınar, “Tekrardan sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.

"İki göze de aynı anda operasyon"

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aslan, “Hastamızda her iki gözünde gözyaşını burun boşluğuna taşıyan kanallarda tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hastamızın yapılacak işlemi kabul etmesi üzerine, Akpınar'ın DSR (gözyaşının buruna akmasını sağlayan gözyaşı kesesinin çeşitli nedenlerle tıkandığı hastalarda uygulanan) operasyonunu her iki gözüne eş zamanlı olarak uyguladık. Gözyaşı kanalları içerisinde nüks olayını engellemek için silikon tüp uygulamasını yaptık. Hastamız Hafize Akpınar'ın durumu gayet iyi. Bu tür hastalarımız gönül rahatlığı ile kliniğimize başvurabilirler” diye konuştu.