İhlas Haber Ajansı

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Zorlu hava şartlarında sokakta kalan hayvanlara jandarmadan mama desteği

Antalya’da 29 yıl sonra yağan karda sokaktaki hayvanları unutmayan jandarma ekipleri, 35 sokak köpeğini mama ile besledi.

Antalya'da 29 yıl sonra yağan karda sokaktaki hayvanları unutmayan jandarma ekipleri, 35 sokak köpeğini mama ile besledi.


Finike İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Arif, Çatallar, Yalnız mahalleleri ile Avlanbeli mevkiinde hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi personeli doğada yalnız bırakmadı. Zorlu hava koşulları karşısında hayvanları unutmayan jandarma ekipleri, yaklaşık 35 sokak köpeğini mama ile besledi.

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