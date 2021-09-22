Zübeyde Hanım Kız Yurdu, bu yıl 84 öğrenciye ev oldu

Konu ile ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, ailelerin kızlarını rahatça kendilerine emanet ettiğini belirtip “Belediyemizin imkanları dahilinde 84 kız öğrenciye barınma desteği sağlıyoruz. Yurdumuzda sağladığımız olanaklar öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sağladığı gibi, ailelerimizin de gözleri arkada bırakmıyor” dedi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl online devam eden üniversitelerin, bu yıl yüz yüze eğitime başlamasıyla Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu da kapılarını açtı. 7/24 güvenlik, internet, sıcak su imkanlarının yanında, servis, kahvaltı, akşam yemeği, kütüphane, çamaşırhane, etüt odası ve mescit gibi olanaklar sunan yurt, bünyesinde barındırdığı öğrencilerden tam not aldı. Özellikle güvenlik, üniversiteye servis imkanı ve yurt personelinin iletişimi, ailelerin de beğenisini kazandı.

“Yurt taleplerle şekilleniyor”

Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu sorumlusu Betül Dikmen, bu yıl 84 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunduklarını belirten Dikmen, “Üniversiteden yurda, yurttan üniversiteye servis imkanı sunmaktayız. Çamaşırhane, mescit, kütüphane, etüt odamız bulunuyor. Güvenlik hizmeti, odalarımızda 24 saat sıcak su ve kesintisiz internet hizmeti sunuyoruz. Onları talepleri doğrultusunda imkanları zenginleştiriyoruz. Kayıt süreci başlar başlamaz çok yoğun bir talep aldık ve kısa süre içerisinde yurdumuz doldu” diye konuştu.

“Ev tarzında yurt”

Yurtta kalan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Reyhan Deniz ise yurt binasının çok güzel olduğunu belirterek, “Yurdumuz çok temiz ve ferah. Onun dışında burası yurt konseptinden birazcık daha farklı. Biraz ev tarzında bir yurt ve çalışanlarla iletişimimiz çok iyi. Bu yüzden burayı tercih ettim. Beklentilerimi karşılıyor. Hem yemekleri çok güzel, hem de buradaki ortam çok güzel. Gerçekten çok memnunum. Burası beklediğimden çok daha iyi geldi” dedi.

“Konumu avantajlı”

Öğrenci Beyzanur Mendar ise “Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığım zaman dört yılı burada geçireceğim için ailem ilk olarak yurt bakmaya başladı. Diğer yurtlardaki imkanlara nazaran bu yurt bizim için daha çok daha ön planda oldu. Gerek servis imkanları, gerek yemek imkanları, her şeyden önce güvenlik. Kapıdaki güvenlik olsun içerideki personel, idari elemanlar, herkes çok sıcak karşıladı. Maddi olarak da diğer yurtlardan daha uygun ve konum olarak da avantajlı” şeklinde konuştu.

“Ailelerimiz rahat olsun”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de bu yıl Antalya'da üniversite okumayı tercih eden öğrencilere başarı diledi. Bir üniversite öğrencisinin en temel ihtiyaçlarından birinin barınma olduğunu belirten Başkan Semih Esen, “Belediyemizin imkanları dahilinde 84 kız öğrenciye barınma desteği sağlıyoruz. Yurdumuzda sağladığımız olanaklar öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sağladığı gibi, ailelerimizin de gözleri arkada bırakmıyor. Aileler kızlarını gönül rahatlığıyla bizlere emanet edebiliyorlar'' diye konuştu.