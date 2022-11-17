Zümrüdü Anka'ya çocuklardan yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Zümrüdü Anka isimli oyunu ara tatilde bulunan çocuklarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ara tatilde bulunan çocuklara ücretsiz tiyatro oyunları yoğun ilgi görüyor. Bir haftalık ara tatilde 3 çocuk oyunu 7 gösterimde ücretsiz olarak çocuklar ile buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan programda Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok, Zümrüdü Anka ve Sır oyunları çocuklar için sahneleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sahnelenen Zümrüdü Anka isimli çocuk oyunu da ara tatilde bulunan çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Ali Eyidoğan'ın yazıp yönettiği Mehmet Özgür'ün Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Zümrüdü Anka, çocuklara keyifli bir tiyatro şöleni yaşattı. Oyunu beğeniyle izleyen çocuklar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

18-19-20 Kasım tarihlerinde saat 14.00'te de Sır oyunu çocuklar ile buluşacak. Davetiye ile girilebilecek oyunlar için telefondan bilgi alınabilir. Çocuk oyunlarının davetiyeleri Yıldız Kenter Sahnesi yanı Karaalioğlu Parkı girişindeki gişelerden temin edilebilir.