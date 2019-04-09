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“1 Çocuk 1 Dünya Projesi”nden anlamlı etkinlik

Ardahan Valiliğince, öksüz ve yetim çocuklarımıza yönelik başlatılan “1 çocuk 1 dünya projesi” kapsamında SYD Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklar, Ardahan Üniversitesi’nde doyasıya bir gün geçirdi.

Ardahan Valiliğince, öksüz ve yetim çocuklarımıza yönelik başlatılan “1 çocuk 1 dünya projesi” kapsamında SYD Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklar, Ardahan Üniversitesi'nde doyasıya bir gün geçirdi.


Üniversitenin çeşitli bölüm ve alanlarını gezen çocuklar, kendilerine yakın ilgi gösteren Üniversite öğrencilerinin faaliyetlerine eşlik etti.


Çocuklar, gezi kapsamında Ardahan tarihinde önemli yer tutan Yanık Cami Anıtını da ziyaret etti. Burada çocuklara, Yanık Cami tarihi anlatıldı.


Çocuklara gezi sonunda hediyeler verildi.

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