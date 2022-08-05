19. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali başladı

Ardahan'da yöreye özgü bal ve kültürün tanıtılması amacıyla düzenlenen "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı.

Festival, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda aşıkların atışması ile başladı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı konuşmada festivalin pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını hatırlattı. Festival ile Ardahan'ın kültürü ve balının geniş coğrafyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Demir, ''Sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın çok değerli bir ürünü olan Ardahan balı, Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yeri henüz almamıştır. Dünyada çalışkan dört arı ırkından birisi olan Kafkas arı ırkının aynı zamanda gen merkezi olan Ardahan'ın bu önemli ürününü inşallah bu vesile ile uluslararası boyuta taşıyarak gerçek değerini hep birlikte dünyaya duyuracağız'' dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise, kentin tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kente ait değerlerin tanıtımında bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını belirten Öner, "Ardahan ilimiz de bu anlamda hem coğrafyası, yaylaları, meraları, binbir çeşit bitki ve çiçeklerle kaplı florası ile tarihten günümüze göz kırpan kaleleri ve kuleleri ile hayvansal üretim değerleri peynirleri, balı ile aşıkları ve türküleriyle, Çıldır Gölü, Yalnızçam Kayak Merkezi ile muhtelif zenginlikleri bünyesinde barındıran bir şehir. Bu zenginliklerin, değerlerin hak ettikleri yeri bulabilmesi için tanıtmamız gerekiyor. Muhtelif yol ve yöntemlerle toplumun ilgisine sunmamız gerekiyor. Festival ve şenlikler de günümüzde bu işlevi yerine getiren önemli etkinliklerden. Bu anlamda ilimiz şanslı bir il. Hemen hemen tüm ilçelerimizde bir değerimiz kullanılarak festival icra ediliyor. Bal festivali de bu açıdan bakınca önemli bir etkinlik. Bu işlevine ilaveten festival ve şenlikler, bilhassa büyük şehirlerimizde yaşayan hemşerilerimizin ilimize geldiği dönemlerde farklı aktiviteler yapma, güzel vakit geçirme, kültürlerini yaşama ve yaşatma adına fırsat buldukları bir dönem sunmuş oluyor. Muhtelif etkinliklerle nefes alınan bir dönem gibi oluyor festivallerimiz. 19'uncusu düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali ve diğer festivallerimizin hem şehrimizin ve değerlerimizin tanıtılmasına ve hem de kültürel değerlerimizin yaşatılmasına, kardeşlik ve huzurumuzun gelişmesine vesile olmasını diliyorum. 19'uncu Ulusal Kültür ve Bal Festivali etkinliğinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, hepinizi bir kez daha saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.