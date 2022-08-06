19. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivaline yoğun ilgi

Ardahan'da, yöreye özgü bal ve kültürün tanıtılması amacıyla düzenlenen "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" yoğun ilgi gördü.

Tarihi Ardahan kalesinde gerçekleştirilen festivalde Ardahan balının tanıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi görevlilerince vatandaşlara bal ve bal şerbeti ikram edildi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yüksek rekoltenin mutluluğu içerisinde bir festivali gerçekleştirdiklerini söyleyerek,

''2020 - 2021 yıları arasında doğa şartlarının da olumsuz geçmesi sonucunda arıcılarımız büyük sıkıntı yaşadı. 2 yıl aradan sonra yeniden verim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda bolluk içindeyiz. Festival'in ikinci günündeyiz. Arıcılarımız stantlarını açtılar. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, açılan stantlara yoğun ilgi gösteriyor. Ardahan balına talep çok iyi ve herkesin almasını tercih ediyoruz.''

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bal sağımının başladığını ve sezonda 750- 800 ton bal üretimi beklediklerini söyleyerek, ''Birliğimize kayıtlı 750 üyemiz bulunuyor. Kovan sayımız bu yıl 80 bine ulaştı. 2020 ve 2021 yılında iklim şartları nedeniyle bal verimi çok düşüktü. Bu yıl yüzde 90'lara varan verim görünüyor. Bu da iklim şartlarının iyi geçmesine bağlı. Bu yıl tüm arıcılarımız iyi ürün alacaktır'' dedi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival yarın da devam edecek.