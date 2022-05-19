19 Mayıs Ardahan'da törenlerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ardahan'da renkli törenlerle kutlandı.

Karagöl Mahallesi'ndeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadı'ndaki kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik merkezinde gönüllü gençlerden Meryem İlgar, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. İlgar, konuşmasında, "Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının bugün 103'üncü yıldönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla bir Türk genci olarak sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş harekatının başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.