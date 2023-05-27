'21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında Değirmenli köyündeki Lalezar Apart Tatil Köyü Restoranında düzenlenen ve kentin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca tüm yurtta 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Değirmenli köyünde TKDK desteğiyle yapılarak hizmet vermeye başlayan Lalezar Tatil Köyü Restoranında program düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesine düzenlenen programda kente özgü evelik otu çorbası, lokma, katmer, kete ve diğer yöresel ürünlerin, tanıtımı yapılarak, katılımcılara ikram edildi. Vali Öner, programın ardından orman ve doğa manzarası ile hizmet vermeye başlayan ve aynı zamanda ilin turizmine de katkı sağlayan Tatil Köyü bahçesinde gezinti yaptı.