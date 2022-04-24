23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Anaokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti

Ardahan'da anaokulu öğrencileri, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Ardahan Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte barınağa geldi. Bir süre barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi.

Öğrencilere barınak hakkında bilgi veren veteriner işleri müdürlü Erol Öner, çocukların farklı tecrübeler kazandığını ve özellikle hayvan sevgisinin aşılandığını belirtti.

Çocukların sevimli dostlarına karşı ilgileri ve sevgilerinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Özer, hayvan eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini kaydetti.