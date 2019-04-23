23 nisanda gazeteci babasının mesleğini devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar kısa süreli olarak Vali, Başsavcı, Rektör ve Belediye başkanlarının makamlarını devralırken, 4,5 yaşındaki Çisem Sultan Başlı'da gazeteci babasının görevini devraldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ardahan'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Minik çocuklar kısa süreli makamları devralırken, 4,5 yaşındaki Çisem Sultan Başlı'da Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan babası Deniz Başlı'nın görevini devraldı. Gazeteci babası ile birlikte bayram kutlamalarını takip eden minik gazeteci, elinden kamerayı düşürmedi. Resmi törenlerde, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu'nun konuşmasını kameraya alarak başlayan Çisem Sultan Başlı düzenlenen etkinlikleri de kamarasıyla takip ederken veli ve öğretmenlerin ilgi odağı oldu.

Bayram kutlamaları süresince babasının yanından ayrılmayan minik gazeteci, kamera ve tripod'un kendinden büyük olmasına rağmen, adeta usta gazetecelere taş çıkarttı.