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23 Nisan'da kar sürprizi

Ardahan, 23 Nisan’a beyaz örtüyle uyandı.

Ardahan, 23 Nisan'a beyaz örtüyle uyandı. Nisan ayının sonlarında yağan kar görenleri şaşırttı.


Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu. Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

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