4 aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç yolu için çalışmalar başladı

Ardahan'ın 2 bin 581 rakımlı Bülbülan yaylasından, Artvin'in Ardanuç ilçesine ulaşım sağlanan ve çığ tehlikesi ve kardan dolayı 4 aydır kapalı olan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı. 2 bin 581 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

2 rotatif, bir greyder ve bir kepçeden oluşan 4 araç ile 8 kişilik ekip, Ardahan-Ardanuç yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yolun 4 günde ulaşıma açılması planlanıyor.