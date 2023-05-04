İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4 Mayıs'a karla uyandılar

Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar güne karla uyandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar güne karla uyandı.


4 Mayıs sabahına karla uyanan Göleliler, etkili olan kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Vatandaşlar, Mayıs'ta kar yağmasının kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Emir Avşar, ''İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Burada karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Çünkü burası Ardahan'' dedi.


Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.