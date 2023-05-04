4 Mayıs'a karla uyandılar

Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar güne karla uyandı.

4 Mayıs sabahına karla uyanan Göleliler, etkili olan kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Vatandaşlar, Mayıs'ta kar yağmasının kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Emir Avşar, ''İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Burada karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Çünkü burası Ardahan'' dedi.

Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.