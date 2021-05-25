İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 Düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ardahan’da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.


Ardahan'da düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 9 düzensiz göçmen ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, Vilayet Göç Yönetimi Müdürlüğüne teslim etti.


Göçmenleri kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.