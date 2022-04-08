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Aç kalan bozayı ilçe merkezine indi

Ardahan’ın Göle İlçesinde aç kalan bozayı ilçe merkezine indi.

Ardahan'ın Göle İlçesinde aç kalan bozayı ilçe merkezine indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Göle yeni TOKİ'de yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Görüntülerde, bozayı TOKİ konutlarının bulunduğu alanda cadde ve sokakları dolaştı. Apartmanların önlerine kadar gelen bozayının rahatlığını köpeklerin havlaması bozdu. Köpeklerin havlaması sonucu bozayı karanlığa doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.

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