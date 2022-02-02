Aç kurtlar köye indi

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar sürü halinde yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyünde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 8-10 kurttan oluşan sürünün yiyecek aramak için yerleşim yerine indiği görüldü. 30 Ocak Pazar gecesi saat 01.00 sularında köy muhtarı Evren Aksu'ya ait evin bahçesine gelen kurt sürüsünün yiyecek arama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, köpekler için bırakılan et, hayvan derisi ve kemik parçaları 2 kurt tarafından alınarak yol üzerinde bekleyen kurt sürüsünün yanına götürülüyor. Evren Aksu, ''Gece saatlerinde köy içine kadar inen kurt sürüsünden iki tanesi evimin bahçesine giriyor. Aç kurtlar köpekler için bahçeye bıraktığımız et ve kemik parçalarını alarak diğer bekleyen sürüye götürüyor. Bunların içinde bekçiler var. Etrafı kontrol ediyor ve bunların bazıları avcı. Kurtlar bahçede bulunan hayvan derisini de alarak yol kenarında bekleyen kurt sürüsüne götürüyor. Burada sürü deriyi son sürat parçalayarak yemeye çalışıyor. Ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi'' dedi.