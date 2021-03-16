Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Milli Egemenlik Parkının ortasında bulunan alanda bir ağaçta bir güvercinin ayağı ipe dolanmış olarak görüldü. Güvercinin çırpınmasına kayıtsız kalmayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini ağaçtan kısa sürede kurtardı.

Güvercin'in ayağındaki ipin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, özgürlüğe uçtu.