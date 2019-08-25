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Ahırda ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Ardahan’da evinin yanında bulunan ahırda başından vurulmuş şekilde bulunan Birgül K.

Ardahan'da evinin yanında bulunan ahırda başından vurulmuş şekilde bulunan Birgül K.'nın (26) eşi Oğuz K. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Küçüksütlüce köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz K. akşam birlikte uyuduğu eşinin gece yatakta olmadığını fark etti. Dışarı çıkıp eşini arayan Oğuz K., Birgül K.'yi evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Birgül K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin yanında bulunan tabancaya el konuldu.



Genç kadının cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, Oğuz K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. İfadesi alınan Oğuz K. gece uyandığında Birgül K.'nin yatakta olmadığını fark ettiğini, ahıra baktığında da yerde bulduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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