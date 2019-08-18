Ahıskalıların vatan hasreti bitmiyor

Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında ana vatanları Ahıska'dan sürgün edilen Ahıska Türkleri, dünyanın her yerine dağılsalar da vatan hasretleri bitmiyor. Bursa'ya yerleşen Ahıska Türkleri, her yıl sürgün tarihinde Ahıska'ya giderek hasret gideriyorlar.

Bursa'dan iki otobüsle ana vatanları Ahıska'ya giden 90 kişi, köylerini gezerek hasret giderdi. Ekip başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye İcra Kurulu Başkanı Mehmet Taş ve Bursa Kadınlar Birliği Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu ile birlikte doğdu toprakları gezen Ahıskalılar duygu dolu anlar yaşadılar. Mehmet Taş, tüm dünyadaki Ahıska Türklerini birlik ve beraberliğe çağırarak, ana vatana dönmeye davet etti. Gürcistan hükümetine de gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür eden Taş, sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Kadın Kolları Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu da geldiklerinden beri hep güler yüzle karşılandıklarını ve 16 köyü gezerek köy sakinleri ile görüştüklerini dile getirdi.