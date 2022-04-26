"AK kadınlar" evlerinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç ve kadın kolları üyeleri, evlerinde yaptıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor. Kılıç ve kadın kolları üyeleri, örnek bir davranış sergileyerek, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlıyor. Evlerinde pişirdikleri sıcak yemekleri önceden belirledikleri ailelere götüren Kılıç ve üyeler, ailelerle birlikte iftar yapıyor ve taleplerini öğreniyor.

Başkan Kılıç, "Kadın kolları üyelerimiz evlerinde hazırladıkları yemekleri, tencere, tava ve kaplarla misafir olduğumuz eve taşıyor. Bizlere gönül sofrasını açan vatandaşlarla birlikte iftar sofrasını kurup, orucumuzu birlikte açıyoruz. Bu durum ev sahiplerini çok mutlu ediyor. Onların mutlulukları bizleri de bir hayli gururlandırıyor" dedi.

AK Kadınların gönül sofralarının bazılarına, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç'ta katılarak vatandaşlarla iftar açıyor.