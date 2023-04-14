AK Parti adayları Ardahan'da coşkuyla karşılandı

AK Parti Milletvekili adayları Kaan Koç ve Güven Karakoyun, Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından Ardahan'a geldi. Üniversite kavşağında partililer tarafından büyük ilgiyle karşılanan adaylar seçmenleri ile buluştu.

Uzun araç konvoyu eşliğinde şehre giriş yapan Koç ve Karakoyun, AK Parti İl Başkanlığı önünde büyük sevgi seliyle karşılandı. İl binası önünde konuşma yapan adaylar, Ardahanlılardan seçimde destek istedi.

AK Parti 1 sıra adayı Koç, Ardahan'da çalmadık kapı, girmedik ev bırakmayacaklarını ve bütün oylara talip olduklarını söyledi.

Koç, konuşmasına şöyle devam etti; ''CHP, 2015'de, ardından 2018'de dışarıdan aday gösterdi. Gösterilen aday 8 yılda Ardahan'a 8 defa bu şehre gelmedi. 8 yılda bir defa Ardahan'ın sorunlarını konuşmadı. Şimdi yine dışarıdan aday gösteriyorlar. Ama biz buradayız, Ardahan'ın soğuğunu, ayazını, çukurunu, çamurunu biliyoruz. Bunun dışında yaylasını, köyünü biliyoruz. Biz hep birlikte Göle'yiz Çıldır'ız, Hanak'ız, Damal'ız, Posof'uz, hep birlikte Ardahan'ız. Herkes biliyor ki Ardahan'da Aşık Şenlik Tünelini biz deldik, Ilgar Tünelini şuanda biz yapıyoruz, inşallah bunlarla beraber Sahara dağını da biz deleceğiz, tüneli de biz getireceğiz., Durançam barajını da biz getireceğiz. Biz görevimizin zorluğunun farkındayız. Ama başaracağız, hep birlikte başaracağız ve 2-0 yaparak Ardahan'ı güçlü temsil edeceğiz.”