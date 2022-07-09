AK Parti Ardahan İl Başkan Koç'un bayram mesajı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, bayramların hayatın anlamına ait en ulvi düşüncelerin çoğalıp yayıldığı özel günler olduğunu belirterek, ''Bayramlar; bolluk, bereket, yardımlaşma, dayanışma, aile, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, akrabalık, paylaşma, kaynaşma, tevazu, ziyaret, hatırlama, sevinç, sevgi, saygı gibi daha nice güzelliklerin değerinin daha da iyi anlaşıldığı zaman dilimleridir” dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç, mesajında, ''Hayatın anlamına ait en ulvi düşüncelerin çoğalıp yayıldığı en özel günlerdir bayramlar. Bolluk, bereket, yardımlaşma, dayanışma, aile, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, akrabalık, paylaşma, kaynaşma, tevazu, ziyaret, hatırlama, sevinç, sevgi, saygı gibi daha nice güzelliklerin değerinin daha da iyi anlaşıldığı zaman dilimleridir. Sevgi ki insanları kaynaştıran en önemli değerdir. Küçükle büyüğün, zenginle fakirin kaynaşmasıdır. Mevlana hazretlerinin belirttiği gibi ‘Şefkat ve merhamette güneş gibi', ‘cömertlikte akarsu gibi' olunan günlerdir bayramlar. Yani tamamen insana hitap eden, insana değer veren, insanı yücelten özel anlardır bayramlar. Bu manevi duygularla bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin kıvancını yaşıyoruz. İnsanımızın gereken değeri ve hak ettiği konumu kazanması için yola çıktığımız bu siyasi süreçte, oldukça anlamlı mesafeler aldık. Türkiye, gösterdiğimiz başarılarla, devrim niteliğindeki atılım ve kalkınma hareketiyle, diplomatik dinamizmiyle artık gelişmiş, alnı açık, başı dik, onurlu ve inisiyatif kullanabilen bir ülke haline gelmiştir. Bayram vesilesiyle bu güzel gelişmelere bir kez daha şükrediyor, aziz milletimize daha nice hayırlı hizmetler yapmayı ümit ediyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi ikliminin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi kuvvetlendirmesi dileğiyle, tüm Ardahanlıların ve aziz milletimizin bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.