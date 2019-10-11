AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan Barış Pınarı harekatı açıklaması

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edecektir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatın başlamasının ardından açıklama yapan AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmektir diyerek şunları kaydetti;

''Türkiye terör karşıtı politikalarında en başından beri samimi ve kararlıdır. Türkiye'ye karşı gelecek herhangi bir terörist saldırının önlenmesi için bu bölgenin bütün terör örgütlerinden temizlenmesini kendi milli güvenliğimiz bakımından öncelikli hedeflerimizden birisi olarak kabul ediyoruz. Bizim için önemli meselelerden birisi de o bölgenin yeniden Suriyeli vatandaşlar için güvenli bölge haline getirilmesidir. Bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Öyle görünüyor ki ABD, bu kadar silah-teçhizat ve Trump'ın tabiriyle 'bu kadar çok para verdiği', bir terör grubunu kendisi temizlemek istemiyor. Türkiye, bu konuda kararlı olduğunu bu harekatta geri adım atmayarak gösterdi. Trump'ın ve ABD'nin bazı kurumlarının sabah akşam Türkiye aleyhine servis ettiği twitter mesajları fayda etmemiştir. Kim ne mesaj atarsa atsın, kimlerin ne hesabı olursa olsun, Allah'ın adaletinden, Türk milletinin kararlı iradesinden ve kahraman ordumuzun varlığından gayrısına güvenimiz yoktur. Dolayısıyla biz hemen evimizin kapısının dibindeki yangını söndürmek ve o yangından etkilenmemek için; bölge halklarına da barış ve huzur getirecek bir operasyon hedefi içerisinde yolumuza devam ediyoruz.''

Bölgedeki sivil halkın Türkiye'ye güveninin tam olduğunu söyleyen Başkan Aydın, ''Suriye'de, ne rejimin ne PKK/YPG'nin ne de DEAŞ'ın kontrolündeki yerlere geri dönüş olmuştur. Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. Bölgedeki sivil halkın da bize güveni tamdır. Bizim asıl mücadelemiz, ülkemizi ve bölge güvenliğini tehdit eden teröristlere karşıdır. PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütüdür ve bunların hepsi, bizim düşmanımızdır. Bunlar sadece Türkiye'nin, Türklerin düşmanı değil, Kürtlerin de o bölgede yaşayanların da düşmanıdır. Bu bir Kürt-Türk savaşı değildir. Bu bir savaş da değildir. Bu bölgedeki terör unsurlarıyla mücadeledir. Onları yok etme harekatıdır. Kürt kardeşlerimizin, Türk cephelerinde vatanını korumak için canını dişine takarak omuz omuza savaştığını unutmamalıyız . Su götürmez bir gerçek vardı ki Malazgirt Savaşı'nda, Kurtuluş savaşında Kürtler Türklerle birlikte savaşmışlardır. Biz aynı milletin efradıyız. Bizim geçmişimiz, bugünümüz beraber, inşallah yarınımız da beraber olacaktır'' diye konuştu.

Başkan Aydın, ''Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum; Allah yar ve yardımcıları olsun, dualarımız onlarla. Barış Pınarı Harekatı ile, Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz PKK/PYD -YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edecektir. Bu sayede oluşturulacak Güvenli Bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır.'' dedi.