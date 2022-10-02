AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç, deprem bölgesinde

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, 27 Eylül'de Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 şiddetindeki deprem sonrası zarar gören Köylerde incelemelerde bulundu

AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Kaan Koç beraberindeki Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, ilçe başkanları ve teşkilatı ile birlikte dört gün önce meydana gelen 5 şiddetindeki depremden etkilenen Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçükaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye'deki deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken İl Başkanı Koç, “Önemli olan depremlerle yaşamayı öğrenmek ve yapılarımızı ona göre yapmaktır. Allah bu tür afetleri bir daha yaşatmasın” dedi.

Depremi'nin yaralarını sarmak için AK Parti Hükümetinin bütün imkanları ile seferber olduğunu söyleyen İl Başkanı Koç, “Deprem 20 köyde etkili oldu; 102 konut, 87 ahır ve 45 depo ağır hasar gördü. Yaklaşan kış öncesi evleri ağır hasarlı olan vatandaşlara konteyner, ahırları yıkılanlara da hayvan çadırı verilecek. Hasar tespit çalışmalarında son aşamaya gelindi. Hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından devletimiz gereken yardımı yapacaktır. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır” dedi.