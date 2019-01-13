AK Parti, Ardahan'da adaylarını tanıttı

AK Parti Ardahan'da yerel seçimlerde il merkezi, 5 ilçe ve 1 beldeden aday gösterdiği adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Ardahan Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Ahmet Arslan, "Şuanda AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketi. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızdaki insanların duası bizlerle, AK Parti'yle. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri o kadar önemli ki, gönül coğrafyamız da bu seçimlere bakıyor. Bu zamana kadar olan seçimlerin en önemlisi bu seçimler. Kapı kapı dolaşıp seçim kazanmaya var mıyız.'' dedi.

Ardahan'da çok önemli hizmetler yaptıklarını söyleyen Arslan, "Ardahan'da çok güzel hizmetler yaptık. Ama, bize yetmez. Bizim bölgemizin daha fazlasına ihtiyacı var. Ardahan, ilçeler ve beldelerde daha fazla hizmet edebilmemiz için diğer yerlerin bayrağını da ak belediyecilik yapan başkanlarımıza teslim etmemiz lazım. O nedenle Ardahan'da 7'de 7 yapmamız lamız. Yani merkez, ilçeler ve Köprülü Beldesini de ak belediyeciliği ile hizmet etmemiz lazım. Bu konuda ben sizlere güveniyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın'da Ardahan'daki tüm belediye başkanlıklarını kazanmak için dava ruhu ile gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan, adayları tek tek tebrik ve tanıttı.