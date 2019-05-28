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Ak Parti basın mensuplarıyla iftarda buluştu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, kentte görev yapan basın mensupları için iftar programı düzenledi.


Ahsen pastahanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Merkez ilçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı.


Aydın, İftarın ardından basın mensupları ile çay içerek 2019 yılında yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Her fırsatta basın camiası ile bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını da belirten Başkan Aydın, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

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