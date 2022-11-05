AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Parlamenter sistem Türkiye'yi krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürmüştü"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Parlamenter sistem Türkiye'yi krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürmüştü" dedi.

AK Parti İl Başkanlığında "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında partilerle buluşan Yavuz burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce parlamenterle işleyen sistemin, Türkiye'yi krizlerin, kaosların ve kargaşaların ülkesine dönüştürdüğünü söyleyerek şunları söyledi;

"Şu anda parlamenter sistemle yönetilip de az çok kriz, kaos, kargaşa yaşamayan ülke yok. Bizde daha fazlası yaşanıyordu. Nihayet biz milletimizin takdiriyle parlamenter sistemi çok şükür geride bıraktık ve bu sayede de icraatları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Artık devir hız devri. Çok hızlı pozisyon almanız gerekiyor. Parlamenter sistem tıpkı 6'lı masada olanlar gibi, ne zaman toplanacağı, kimin nerede oturacağı, nasıl karar alınacağı, kimin takip edileceği, nasıl tekrar bir araya gelineceği gibi... Nasıl her şey 6'lı masada sorunsa, tıpkı o masadaki görüntü parlamenter sistem görüntüsüdür. Zaten o masanın da en büyük amacı yeniden Türkiye'yi başkanlık sisteminden parlamenter sisteminde geri çevirmektir ama hal ortadadır. Bizim dönemimizde Türkiye'de yapılan en önemli işlerden bir tanesi başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde sayesinde çok hızlı kararlar alınıyor. Çok etkin ve krizler, kaoslar ve kargaşalar geride kaldı."

Başörtüsü değişikliği için gerekirse referanduma da gidilebilir

Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandığını söyleyen Yavuz, bu sayede Türkiye'nin başörtüsü problemi olmadığını ifade ederek;

''Türkiye'de bir zihniyet dönüşümü söz konusu ve işte bu sayede Türkiye'nin başörtüsü problemi yok, ama dün vardı. 2011 yılında Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre AK Parti ve ya herhangi bir partinin resmi sandık kurulu iyesi de başörtülü olamaz diye kararlar var bu memlekette. Ama bugün bu sorun tarih oldu. Hiç böyle bir sorun yok. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde Türkiye'de net bir şekilde bir zihniyet dönüşümü söz konusu oldu. Bugün böyle bir sorun varmış gibi ortaya çıkmasının sebebi; Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu'ya gittiğinde halk, CHP iktidara geldiğinde bu sorun tekrardan ortaya çıkar diyorlar. CHP olarak bu yaklaşımı boşa çıkartmak için kanun önerisinde bulundular. Halbuki temel hak ve hürriyetler kanunla düzenlenmez. Aslında anayasaya da gerek yoktur, kanunla gelen kanunla gider. Bu dönüşümü kayda geçirmek istiyorsak bunun yeri anayasa. O zaman anayasa da çözelim dedik ve bir çalışma yaptık. Bu sorunu temelden çözmek istiyorlarsa birlikte çalışarak el birliği içerisinde bu anayasa teklifini meclise götürerek geçmesini sağlayalım dedik. Hatta Cumhurbaşkanı açıklama yaparak gerekirse Referandumu da işaret etti.'' dedi.