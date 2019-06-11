AK Parti Merkez ilçe başkanı olan Açıkyıldız: ''Daha güçlü,daha dinamik bir merkez ilçe için buradayız''

AK Parti Ardahan Merkez ilçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, ''Daha güçlü,daha dinamik bir merkez ilçe için buradayız.''dedi.

Merkez İlçe Başkanı Fırat Avşar'ın istifasının ardından AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanlığına Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Açıkyıldız, Merkez İlçe Başkanı olarak ataması yapıldı.

Yeni Merkez İlçe Başkanı Açıkyıldız, İl Teşkilatımızın yanında bugünkünden daha güçlü, daha dinamik bir merkez ilçe için buradayız dedi. Açıkyıldız, ''AK Parti ailesi olarak her zaman bir beraber olmak zorundayız. Partimizin her kademesinde görev alan kardeşlerimiz saygındır. Bu dava büyük emekler verilerek, fedakarlıklar ile bu günlere gelmiştir. Bu günden de inşallah kıyamete kadar sürecek kutlu bir davadır. Daha önceden görev yapmış Merkez ilçe başkanlarının hepsine şükran borçluyuz. Bu dava bir bayrak yarışı gibidir. Elden ele tertemiz devam ediyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi önce 2023 sonra 2071 hedeflerine ulaştırmayı nasip etsin.'' şeklinde konuştu.