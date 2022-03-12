AK Parti'den ARÜ Rektörü'ne tavır

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Mehmet Biber'e AK Parti'den gösterilen tepki ve olumsuz tavırlar kamuoyunun dikkatini çekiyor.

İkinci kez Ardahan Üniversitesi rektörlüğüne ataması yapılan Biber, esnaf ve vatandaş başta olmak üzere kamuoyunda karşılığı bulunmazken, atandığı irade tarafında da son dönemlerde tepki almaya başladı.

Önceki gün "ARÜ'de türkü ziyafeti" etkinliğine AK Parti İl Başkanı Kaan Koç davet edildiği halde katılmadı. Koç'un katılmaması dolayısıyla partililerden de katılım sağlanmadı.

Üniversitenin birçok programına davet edilmesine rağmen AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç'un katılmaması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Bu durum kamuoyunda "AK Parti'den Rektör Biber'e tavır" olarak algılandı.