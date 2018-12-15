Aktaş Gölü dondu

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da Kura Nehri, Aktaş Gölü ile birlikte tüm akarsu ve göller dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derecelere kadar indiği Ardahan'da, Kura Nehri'nden sonra Çıldır Gölü'nün kıyı kesimleri kısmen donarken, Aktaş Gölü tamamen dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan'da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Ardahan'ın Çıldır ilçe sınırında bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisiyle kıyılardan itibaren kısmen, Türkiye ile Gürcistan'ın ortak sınırında yer alan Aktaş Gölü ise tamamen dondu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu yıl soğukların geçen yıla oranla yaklaşık 15 gün geç etkili olmaya başladığını belirterek, göllerin bu nedenle geç donmaya başladığını söyledi.

Ördeklerin Eksi 21 Derecede Göl Keyfi

Çıldır ilçesinde donan Aktaş gölünde yüzmeye çalışan ördekler, güzel görüntü oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, yaban hayatını da etkiledi. Büyük bölümü buzla kaplanan gölde suyun keyfini çıkaran yaban ördekleri, görenlerin ilgisini çekti.

Köy muhtarı Reis Oğuz, bu yıl hava şartları biraz daha iyi gittiği için geçen yıla oranla Aktaş Gölünün daha geç donduğunu söyleyerek, '' Bölgemizde iklimsel değişiklikler meydana geliyor. Bu yıl ki kış şartları geçen yıla oranla daha güzel. Göl dün gece itibariyle dondu ve buz kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşabiliyor.''

Nesli tükenmekte olan Karabatak ördeklerinin soğuk havayla birlikte göç zamanlarının başladığını söyleyen Muhtar Oğuz, göl donunca Karabatak ördeklerinin göç etmeye başladığını ve baharın gelmesiyle birlikte tekrardan geleceğini söyledi.