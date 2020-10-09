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Aktaş sınır kapısından Türk ve Azeri tırların geçişine izin verilmiyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş sınır kapısında Türkiye ve Azerbaycan plakalı tırların geçişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Aktaş sınır kapısında Türkiye ve Azerbaycan plakalı tırların geçişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.


Aktaş sınır kapısından geçen Türk ve Azeri tırlarına Gürcistan'da bulunan Ermeni köylerinde yaşayanlar tarafından saldırılar olduğu ve Gürcistan yetkililerinin güvenliği sağlayamadığı için geçiş izni verilmiyor.


Aktaş sınır kapısından Türkiye ve Azerbaycan dışındaki ülkelere ait tırlar geçiş yapabilirken, yetkililer güvenlik endişesinden dolayı geçişlerin Sarp sınır kapısına yönlendirildiğini belirttiler.


Aktaş sınır kapısından geri çevrilen Türk tır sürücüleri, “Aktaş sınır kapısından Türk ve Azeri plakalı araçların geçişi yasak. Ermeni köylerinden saldırılar olduğu söyleniyor. Tırlar Posof ve Sarp sınır kapısına yönlendiriliyor” dedi.


Bu arada, sınır kapısından bazı Ermenistan plakalı tırların geçtiği görüldü.

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