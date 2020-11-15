Aktaş, Türkiye Kamu-Sen Ardahan İl Temsilcisi oldu

Türkiye Kamu-Sen Ardahan İl Temsilcisi olarak görevlendirilen Ercan Aktaş, ''Bizlere inanarak ve güvenerek, bu görevi layık gören Saygıdeğer Genel Başkanlarımızı mahcup etmemek adına elimizden geleni değil, çok daha fazlasını başarmak için söz veriyoruz'' dedi.

Türkiye Kamu-Sen'in hangi iradeyle kurulduğunun ve eylem sürecinin nasıl teşekkül ettiğinin belli olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, bu olgunluğun tüm camia tarafından da bilindiğinin altını çizdi. Bir sendikadan çok daha ötesi olarak taraflı-tarafsız herkes tarafından takdir edildiğini de önemle vurgulayan Başkan Ercan Aktaş, “Bizim ilkemiz önce ülkemiz diyerek ilkesinin en önüne ülkesini koyan ve ortaya konulan bu iradeyle de bir sendikadan çok daha ötesi olarak her kesim tarafından takdirle takip edilen Türkiye Kamu-Sen bayrağı hamd olsun ki bütün ülkeyi sarmıştır. Hem mücadele burçlarının en üstüne hem de gönül katının en derinine dikilen bu bayrak bundan sonra da yeni yetişen nesillere daha kuvvetli ışıklar tutmaya; kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarını savunma mücadelesinin yanında milli ve manevi değerlerin yılmaz savunucusu olmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” diyerek çetin bir mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

Aktaş, ''Bu kutlu yürüyüşün Ardahan'da önderliğini yapan, sendikamızın kuruluş ilkelerinden sapmayan, kardeşlik hukuku içerisinde birliği ve dirliği sağlama noktasında irade ortaya koyan; fitneye, fesata ve hasete yer vermemek için “Ben” değil “Biz” diyen her bir dava arkadaşımızla mücadelemizi daha da hızlandırarak sürdüreceğiz'' diyerek, benliğinde kavgaya ve küskünlüğe asla yer vermeyeceklerini vurguladı.

Başkan Aktaş, Haksızlıklara karşı, Hak için kamu çalışanlarımız ile Teşkilatımızın emrinde mücadele etmeye devam edeceğiz dedi.