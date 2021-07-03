Araçları doludan korumak için taziye çadırı, ot, kilim ve tahtalı önlem

Ardahan'da ceviz büyülüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için taziye çadırı, ot, kilim ve tahta ile önlem almaya çalıştılar.

Ardahan'da uzun süren kuraklığın ardından dolu bu kez de dolu afeti etkili oldu. Ardahan'ın Göle, Hanak ve Çıldır ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışında tarım arazilerinin yanı sıra, onlarca araç da zarar gördü.

Bazı vatandaşlar araçlarını taziye çadırına koyarken bazıları da araçlarının üzerlerini ot, battaniye ve kontraplak tahtalarla örterek, endişeyle beklemeye başladı. İlçede uzun süren kuraklığın ardından yağan dolu nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise yetkililerin çalışma yürüttüğü belirtildi.