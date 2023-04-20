Arazide bitkin halde bulunan İshak kuşu tedavi altına alındı

Ardahan'da bitkin halde bulunan İshak kuşu tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi'nde görevliler tarafından, Kars Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde bakıma alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçük Altunbulak köyünde bitkin haldeki İshak kuşunu fark eden köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. DKMP görevlilerince teslim alınan kuşun, yapılan ilk incelemede bilimsel adı "otus scops" olan İshak kuşu olduğu belirlendi.

Ekipler, kuşun tedavisini yapmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü. Burada bakıma alınan kuş, tedavisi sonrası doğal ortamına bırakılacak.

İshak kuşu, tarım arazilerindeki fare ve diğer kemirgenleri avlayarak doğal dengeye katkı sunduğu için "tarım dostu" olarak biliniyor. Bir baykuş türü olan ve uzun kulak püskülleri bulunan İshak kuşu, ağaçlık alanlar ile yerleşim bölgeleri yakınındaki bahçelerde yaşam sürüyor.