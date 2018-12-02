Ardahan 80. yıl Şehir Stadyumu'nun açılışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 3 bin kişilik Ardahan'ın yeni stadı bugün gerçekleştirilen görkemli bir törenle açıldı. Stada gelen vatandaşlar ücretsiz olarak stada giriş yaptılar. Serhat Ardahan spor yeni stadın açılış maçında BAL Ligi ekiplerinden Yakutiye spor ile karşılaştı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yeni 80. yıl Şehir Stadyumu'nun açılışında konuşan taraftarlar, böyle güzel bir statta karşılaşmayı oynayacak olan Serhat Ardahan sporu üçüncü Lig'de görmek istediklerini söylediler.

Yeni stadyum açılışına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar katıldı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Yenilenen stadın bölge ve Ardahan sporuna katkı sunacağını söyleyerek, ''Yeni açılan stad ile birlikte Ardahan spor altyapısı ile Türkiye ortalamasının üstünde bir altyapıya kavuşmuş olacak. Bu stadımızın dışında Ardahan'da 5 adet sentetik çim sahamız daha mevcut. İlimizde 3 adet gençlik merkezimiz, 3 adet yüzme havuzumuz ve 2 adet de kapalı spor salonumuz bulunmaktadır.''

Vali Bilmez, ''Bu ve benzeri birçok çalışmamız oldu. Yapılan bu çalışmalarla spora ve gençliğe yatırım yapmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Bankasınca il özel idaremize verilen sondaj makinesinin de bugün teslimi yapıldı. O da hayırlı olsun.'' dedi.

Konuşmaların ardından Modernizasyon yapılarak hizmete giren stadın açılış kurdelesi kesildi.