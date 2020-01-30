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Ardahan AFAD ve UMKE ekipleri miniklere deprem eğitimi verdi

Ardahan İl Afet ve Acil Durum ekipleri ile Ardahan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından minik öğrencilere deprem eğitimi verildi.


İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından öğrencilere, olası bir deprem anında kendilerini nasıl korumaları gerektiği anlatıldı. UMKE ekibi ise, özellikle 112'nin önemine değinerek öğrencilere hangi şartlarda 112'yi aramaları gerektiği ve bir yaralının sedye ile ambulansa götürülmesi ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.


Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fırat Örs verilen eğitimlerle öğrencilere, ''Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler'' hakkında bilgiler verildiğini söyledi.


Deprem anında yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Örs, deprem sırasında ayakta durmanın güvenli olmadığını, özellikle merdiven, asansöre ve pencerelere koşulmaması gerektiğini kaydetti. Kolon, kiriş ve kapı pervazlarının da güvenli olmadığını vurgulayan Örs, ''Deprem anında sarsıntı bitene kadar güvenli bölge olarak belirlediğimiz alanlarda kendimizi küçülterek ‘çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir. Sarsıntının bittiğinden emin olduktan sonra aile üyeleri toplanıp hazırladığımız Acil ve Afet Durum çantasını alarak dışarıdaki toplanma alanlarına geçmemiz gerek. Asansörler yerine merdivenler kullanılmalı. Afet çantamızdaki el feneri ile merdivenleri kontrol ederek duvar dibinden hızlıca inmeliyiz. Eğer merdivenler güvenli değilse arama kurtarma ekipleri gelene kadar evde güvenli bir bölgede ekiplerin gelmesini beklememiz gerek.'' şeklinde konuştu.


Eğitimlerin çok yararlı olduğunu belirten Anaokulu öğretmenleri ise öğrencilerimiz, hem 112'yi hem de depremde nasıl davranacaklarını öğrendiler.

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