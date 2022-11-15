İhlas Haber Ajansı

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Ardahan-Ardanuç karayolunda tipi ve fırtına etkili oluyor

Gündüz saatlerinde buz tutan kentte akşam ise tipi ve fırtına etkili oluyor.


Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı. Tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan yayla mevkiinde trafikte aksamalara neden oluyor.


Bölgede karla mücadele çalışması başlatan karayolları ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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