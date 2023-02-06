Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi'ne çığ düştü: İş makinesi kar altında kaldı

Kar çalışması yapan 1 iş makinesi çığ nedeniyle karda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çığ etkisiyle karayolu ulaşıma kapandı. Doğu Anadolu Bölgesini Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu üzerindeki Sahara Geçidi'ne çığ düştü. Bölgede yol açma çalışması yapan Karayollarına ait paletli kar küreme aracı çığın altında kaldı. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.