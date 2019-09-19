Ardahan Baro Başkanlığına Seçilen Osman Nuri Yıldız mazbatasını aldı

45 Kayıtlı üyenin olduğu seçimde 42 avukatın kullandığı oy sonrası Avukat Osman Nuri Yıldız 22, Avukat Murat Yolcu ise 20 oy almıştı. Düzenlenen tören ile Osman Nuri Yıldız, mazbatasını Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun'dan aldı.

Düzenlenen tören de açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, ''Yeni yönetimimiz Ardahan'a hayırlı olsun. Yeni kurulan baromuz aktif olarak çalışacak ve Ardahan'da Baronun varlığı hissedilecek'' dedi.

Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Durgun da Yıldız ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, yeni kurulan Ardahan Barosunda, ilk başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardahan Barosu'nun Türkiye'nin 80. barosu olduğunu da söyleyen Yıldız, "Ardahan Baromuzun ülkemize, memleketimize ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Bu vesileyle birlik olma iradesi ve dayanışma ruhu içinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi, kapımızın ve gönlümüzün herkese açık olacağını belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.

Yıldız, baro kurma sürecinde kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.