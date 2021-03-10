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Ardahan Belediye Başkanı Demir'in Miraç Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Demir mesajında, “Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı manevi ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bu duygu düşüncelerle başta Ardahanlı hemşerilerimiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum ”dedi.

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