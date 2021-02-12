Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AB Türkiye Delegasyonu yeni başkanı Büyükelçi Landrut'u ziyaret etti

Nikolaus Meyer-Landrut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Landrut ile bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Demir, Kafkasya' ya açılan 2 sınır kapısı, enerji koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçiş merkezi olan Ardahan'ın ülkemiz, AB ve bölge için önemini anlatarak Ardahan'a davet etti.

Ziyarette, Landrut'a Damal Bebeği ve yöresel ürünler hediye eden Başkan Demir, çevre, temiz enerji ve süt ürünleri üzerinde fikir alışverişinde bulunarak, fizibiliteleri bitmek üzere olan çok sayıdaki projeyi Landrut'a göndereceğini söyledi.

Başkan Demir, sıcak karşılama ve misafirperverliği için Landrut'a teşekkür etti.