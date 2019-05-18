Ardahan Belediyesi 93 Harbi şehitlerini andı.

142 yıl önce, 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında şehit düşen Mehmetçikler Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinlikler kapsamında Ardahan Belediyesi çok amaçlı konferans salonunda, günün anlam ve önemini anlatan Ardahanlı Yazar Kenan Karadağ, Şair Gürsel Yılmaz ve sanatçı Turgay Demir katıldı.

Burada ki programın ardından Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir, İl Başkanı Yalçın Taştan ve katılımcılar, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanlar için Kura Nehri'ne karanfiller bırakıldı.

Burada günün önemine değinen Başkan Demir, “Bizim için anlamlı bir gündü, ahşap köprüde vatanları ve bu topraklar için şehit olmuş Ardahanlı ve tüm şehitlerimize ulaşmıştır dualarımız ile karanfillerimiz. Allah şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Mekanları cennet olsun” dedi.