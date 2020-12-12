Ardahan Belediyesi araç parkına cenaze nakil aracı kazandırdı

Başkan Demir'in girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere daha önceden ambulans olarak kullanılan ve eski model olması dolayısıyla kulanım dışına ayrılmış bir adet araç hibe edilmişti. Hibe edilen ambulans cenaze nakil aracına dönüştürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, ‘Araçlar konusunda çok sıkıntımız vardı çok şükür aştık. Cenaze nakil aracımız geçici görevle Yalova'dan gelmişti Ardahan'ının cenaze aracı yoktu. Bu açıklamayı yapıyor ol maktanda hicaz duyuyorum ama 21'ci yüzyılda,81 vilayetten birisi olan Ardahan'da belediyenin cenaze aracı yoktu maalesef.

Biz göreve gelir gelmez temin ettik fakat biraz modeli eskiydi. Yalova'mızın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman, geçici görevle bize bir araç vermişti görevden alınması sonrasında yerine göreve gelen Mustafa Tutuk, gelir gelmez ilk icraatı bir yıllığına Ardahan Belediyesi'ne tahsis edilen cenaze arabasını geri istedi. Bizde bunun üzerine belediyemizin tamamı kendi envanterine kayıtlı cenaze nakil aracı kazandırdık. Önceden ambulans olan aracı Cenaze aracına öz kaynaklarımızla dönüştürüldü. Bunu başarı olarak sunmuyorum utanç belgesi olarak sunuyorum.

Aracın belediyemize tahsis edilmesinde büyük emeği geçen başta Ardahan Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'a ve Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünde ıskartaya ayrılmış, kulanım dışına ayrılmış olan ambulanslardan bir tanesiydi. Aracı kendi kaynaklarımızla içini donatarak tam teşekküllü cenaze hizmet aracı olarak halkımızın hizmetine sunduk. Buradan tüm Türkiye'deki ve Ardahan'daki hemşerilerime sesleniyorum bir tane araç yetmiyor bize, bazen köye ve il dışına çıkıyor bir tane daha edineceğiz belediyemizin olanakları yavaş, yavaş düzene giriyor. Ben Ardahan'ı çok seviyorum diyen hemşerilerimizden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.