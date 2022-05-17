Ardahan Belediyesi yol ve kaldırımlarda çalışma başlattı

Sürekli sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ile geçtiğimiz gün yaptığı görüşmelerde vatandaşa hizmet başlığı altında gereken işlerin hızlıca tamamlanması talimatı verdi. Başkan Demir'in isteği doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yol ve kaldırımlarda sürücüler ve halkın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hummalı bir çalışma yapıyor.