Ardahan Belediyesi'nde ayın personeli seçimi devam ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gösterdiği çalışma performansı ile Ekim ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Aytekin Başdemir'i ödüllendirdi.

Ayın personeli seçilen Aytekin Başdemir'e başarı belgesi ile hediyesi Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı ve TBMM Eski Başkan Vekili Nevzat Pakdil, tarafından verildi.

Başkan Demir, personele yaptığı konuşmasında; “Ardahan Belediyesi olarak tüm böyle çalışkan işini severek yapan arkadaşlarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.