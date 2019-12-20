Ardahan belediyesinde bir ilk

Belediye Başkanı Faruk Demir'in gayretleri ve meclisin onayının ardından Belediye envanterine Greyder eklendi. 2019 yılında kiralama bedeli için ödenen 280 bin TL de belediyenin kasasında kalmış olacak.

Ardahan belediyesi tarihinde bir ilki gördü. Belediyede kiralık araç devrini kapatan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu defa da Belediyeye bir Greyder kazandırdı.

Önceki dönemde ihale usulü ile 1 yıllığına kiralanan ve sadece 2019'da belediyeye maliyeti 280 bin tl olan Greyder artık belediyenin araç envanterine eklendi.

Mali tablosu zaten kötü olan belediye bu yükten de kurtulmuş olacak. Özel idareden alınan greyder, yapılan bakım ve onarımın ardından hizmete girdi.

İş makinesi özellikle kışın şehirde kar temizleme için kullanılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir; “Belediyemiz kış mevsiminde vatandaşımızın mağdur olmaması ve günlük hayatın sekteye uğramaması için çalışmaktadır. Bu yıl şehrimize kış geç gelse de biz tedbirimizi aylar öncesinden aldık. Girişimlerimiz ile Özel idareden aldığımız greyder Ardahan belediyesinin araç parkına eklenmiş oldu. Emeği geçen destek veren herkese Ardahanlılar adına teşekkür ediyorum'' dedi.