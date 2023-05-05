Ardahan Belediyesinden bahar temizliği

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bahar temizliğine başladı.

Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte mahallelerde vatandaşların, temiz bir ortamda yaşaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, aynı zamanda doğayı kirletmeme konusunda da vatandaşlara uyarılarda da bulunuyor.

Temizlik İşleri Müdürü Erdoğan Toptaş, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı ile temizlik çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ''Temizlik çalışmalarına Halilefendi Mahallesinden başladık. Daha sonra diğer mahallelere girerek temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım'' dedi.