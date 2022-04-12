Ardahan Belediyesi'nden bahar temizliği seferberliği

Günlük yaşamı aksatmamak için hassasiyetle yürütülen çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından alkış topluyor.

Ekipler gece gündüz çalışıyor

Belediye Başkanı Faruk Demir'in üzerinde titizlikle durduğu temiz ve yaşanabilir bir şehir projesi doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşlerine bağlı ekipler, kent merkezinde yıkanmadık cadde ve sokak bırakmamak için gece gündüz mesai harcıyor. Ekiplerin özenli çalışmaları vatandaşları memnun bırakıyor.