İhlas Haber Ajansı

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Ardahan Belediyesi'nden bahar temizliği seferberliği

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması sonrası cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günlük yaşamı aksatmamak için hassasiyetle yürütülen çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından alkış topluyor.


Ekipler gece gündüz çalışıyor


Belediye Başkanı Faruk Demir'in üzerinde titizlikle durduğu temiz ve yaşanabilir bir şehir projesi doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşlerine bağlı ekipler, kent merkezinde yıkanmadık cadde ve sokak bırakmamak için gece gündüz mesai harcıyor. Ekiplerin özenli çalışmaları vatandaşları memnun bırakıyor.

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